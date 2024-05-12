США введут 100-процентную ввозную пошлину на китайские электрокары

Американское издание The New York Times пишет, что Штаты грозят Китаю новой торговой войной и как ожидается, то на наступающей завтра неделе они объявят о повышении ввозных пошлин на китайские электрокары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии