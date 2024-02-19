Новые арендаторы займут площади IKEA в ТЦ «Мега» в этом году

В Газпромбанке сообщили, что новые арендаторы займут пустующие площади компании IKEA в торговых центрах «Мега» уже в текущем году, сообщает «РИА Недвжимость» со ссылкой на зампреда Газпромбанка Тиграна Хачатурова.
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