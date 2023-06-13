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«Мне лично Беглов предлагал»: Пригожин рассказал о «финансовых махинациях» в Смольном

«Мне лично Беглов предлагал»: Пригожин рассказал о «финансовых махинациях» в Смольном

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «моделированием коррупционно-бюрократического механизма» очередное перераспределение полномочий губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым между ключевыми членами своей команды в Смольном.

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