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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о том, что в штабе Станковича в «Спартаке» нет россиян: «Меня это волнует. Возможно, хороший тренер и будут результаты, но он уйдет когда-то»

В штаб 45-летнего серба войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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