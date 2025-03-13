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Верховный суд России поддержал взыскание сотен миллиардов рублей с «крабового короля»

Верховный суд России поддержал взыскание сотен миллиардов рублей с «крабового короля»

Верховный суд (ВС) России поддержал решение трех нижестоящих судов, которые взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с так называемого крабового короля Олега Кана.

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