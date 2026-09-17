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Царьград

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1,5 млрд китайцев говорят Путину "спасибо": Россия ударила по "хрупкому самолюбию токийских политиков"

1,5 млрд китайцев говорят Путину "спасибо": Россия ударила по "хрупкому самолюбию токийских политиков"

Россия нанесла удар по "хрупкому самолюбию" политиков Токио, констатируют китайские журналисты. 1,5 млрд жителей КНР говорят Путину "спасибо".

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Boris Borisov

Ввестсти суровейшие санкции против Японии мы(Россия) по трусости и соплежуйству нашего правительства не можем поэтому развлекаемся установкой каменнобронзовых истуканов. Одна радость : авторы памятника хоть что-то заработают....детишек накормят ....  ... .... ...