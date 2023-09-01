Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Экс-игрок «Реала» Мариано Диас и «Севилья» договорились о трансфере. Осталось пройти медсмотр

Экс-игрок «Реала» Мариано Диас и «Севилья» договорились о трансфере. Осталось пройти медсмотр

30-летний форвард и «Севилья» достигли принципиальной договоренности о трансфере. Футболисту перед подписанием контракта осталось пройти медосмотр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх