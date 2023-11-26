В Барнауле прошел первый Форум креативных индустрий

Эксперты и предприниматели рассказали на мероприятии о пользе креативного мышления в бизнесе В Барнауле 21 и 22 ноября прошел первый Форум креативных индустрий, на котором собрались более 130 предпринимателей со всего региона, сообщает Business FM Барнаул.