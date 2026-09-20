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«Предварительная явка на выборах депутатов в Госдуму в ДНР превысила 81%», – председатель избиркома ДНР

«Предварительная явка на выборах депутатов в Госдуму в ДНР превысила 81%», – председатель избиркома ДНР

Предварительная явка избирателей, которые проголосовали на выборах депутатов Госдумы в ДНР, превысила 81%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

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