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Мировое обозрение

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Мадьяр: Венгрия не допустит хранилища топлива для Украины

Мадьяр: Венгрия не допустит хранилища топлива для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с жестким заявлением, которое ставит крест на планах размещения украинских нефтяных резервов на венгерской территории.

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