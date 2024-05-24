Маск опроверг слухи о распродаже акций SpaceX

Бизнесмен отреагировал на публикацию агентства Bloomberg. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что он якобы ведет переговоры о продаже акций своей космической компании SpaceX, поскольку та нуждается в привлечении дополнительного капитала.
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