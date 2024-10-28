Индийская компания продает России новейшие американские чипы искусственного интеллекта – Bloomberg

Все импортированные негласно товары входят в список технологий, ограниченных для ввоза в РФ Америкой и Европейским союзом «ради необходимости удара по чувствительным секторам российского военно-промышленного комплекса».
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