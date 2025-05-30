В курском Рыльске БПЛА попали в жилые дома — пострадали 7 человек, включая детей 13-ти и 16-ти лет. Хинштейн сообщил, что в Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома.
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В курском Рыльске БПЛА попали в жилые дома — пострадали 7 человек, включая детей 13-ти и 16-ти лет. Хинштейн сообщил, что в Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома.
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