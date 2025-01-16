Соглашение между ХАМАС и Израилем может привести к завершению конфликта: мнение политолога

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал о соглашении между Израилем и ХАМАС, которое будет проходить в несколько этапов.
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