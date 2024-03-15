Создатели Atomic Heart предлагают пройти “Атомный опросник”, чтобы получить обра...

Создатели Atomic Heart предлагают пройти “Атомный опросник”, чтобы получить обратную связь от сообществаС момента релиза Atomic Heart прошло уже более года, однако разработчики и не думают останавливаться на развитии проекта.
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