В Госдуме рассказали, будет ли в России выпущена банкнота 10 тысяч рублей

Там отметили, что такой нужды нет Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «РИА Новости» заявил, что в текущих условиях нет необходимости в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей, несмотря на возможный спрос.