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Биолог Глазков назвал электропастух одной из лучших защит от медведей

Биолог Глазков назвал электропастух одной из лучших защит от медведей

Электропастух остается одним из наиболее действенных способов защититься от нападения медведя. Об этом 360.

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