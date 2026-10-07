Участковый на пороге: нежелающие регистрировать квартирантов и платить налоги попадут на серьёзные штрафы

Сдача квартиры в аренду «по‐тихому» всё чаще выходит боком: теперь участковый может постучаться в дверь не только из‐за громкой музыки или протечки у соседей, а просто в рамках планового обхода.
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