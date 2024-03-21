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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики духовного наследника Starcraft рассматривают возможность использ...

Разработчики духовного наследника Starcraft рассматривают возможность использ...

Разработчики духовного наследника Starcraft рассматривают возможность использования генеративного ИИ для персонажейСегодня Frost Giant Studios объявила о том, что рассматривает возможность использования генеративного ИИ для создания персонажей в своей грядущей RTS-игре Stormgate.

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