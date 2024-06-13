Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю

От колониальных стран можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю. Об этом в своей статье, опубликованной в "Российской газете", написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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