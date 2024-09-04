Кравец: у школьников в ЯНАО не будут отбирать телефоны — их попросят выключить

У школьников в ЯНАО не будут отбирать телефоны из-за введения запрета на их использование на уроках. Гаджеты попросят выключить и убрать в портфель, рассказала глава департамента образования ЯНАО Марина Кравец.
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