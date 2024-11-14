США пригрозили РФ политическим ответом из-за якобы военных КНДР под Курском

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот тупые американцы, они так и не поняли, что Ким с ними не будет разговаривать в белых перчатках, чертить красные линии, санкциями его не напугают они и так под ними живут и процветают, с коррупцией у них вопросов нет... Так не надо пугать ежа голой задницей....