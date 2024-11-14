В США высказались о своей реакции, если информация о военных из КНДР в Курской области окажется правдой.
США пригрозили РФ политическим ответом из-за якобы военных КНДР под Курском
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот тупые американцы, они так и не поняли, что Ким с ними не будет разговаривать в белых перчатках, чертить красные линии, санкциями его не напугают они и так под ними живут и процветают, с коррупцией у них вопросов нет... Так не надо пугать ежа голой задницей....
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
Фейк, фейк, фейк, фейк – конченного, просроченного наркомана – клоуна-идиота, а попросту – дешёвой продажной гниды.....
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19 час.
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