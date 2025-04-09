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Царьград

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Время менять права: с апреля ожидается наплыв желающих получить ВУ

Время менять права: с апреля ожидается наплыв желающих получить ВУ

В апреле вступает в силу ряд изменений в законодательные акты, согласно которым заменить или получить водительские права придется одновременно многим гражданам.

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