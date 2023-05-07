Слово и дело

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Австралийскому серфингисту грозит порка плетью и тюрьма за голый дебош в Индонезии

Австралийскому серфингисту грозит порка плетью и тюрьма за голый дебош в Индонезии

Обнаженный серфингист из Австралии напал в Индонезии на местного жителя. Ему грозит тюремное заключение и публичная порка, пишет CNN.

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