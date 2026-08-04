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Суды стали вдвое чаще защищать покупателей квартир после дела Долиной

Суды стали вдвое чаще защищать покупателей квартир после дела Долиной

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков После резонансного дела с аферой с квартирой певицы Ларисы Долиной российские суды стали вдвое чаще защищать добросовестных покупателей квартир в спорах о признании сделок недействительными.

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