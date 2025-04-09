Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

Армия России во время грядущей весенне-летней кампании будет добиваться не столько освобождения конкретных территорий, сколько «каскадного обрушения фронта» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на нескольких участках.
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