Политика как он...
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Политика как она есть

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Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

Армия России во время грядущей весенне-летней кампании будет добиваться не столько освобождения конкретных территорий, сколько «каскадного обрушения фронта» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на нескольких участках.

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