На востоке Крыма отключили воду жителям более 30 сел

5 августа жители ряда населенных пунктов Крыма столкнутся с временным отключением воды. Как пояснили в пресс‑службе предприятия «Вода Крыма», причина — аварийно‑ремонтные работы на сетях, а также перебои с электроснабжением.
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