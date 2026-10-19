МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили в том числе 19 беспилотников самолетного типа и 32 пункта управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
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