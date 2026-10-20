Задержан 18-летний житель Марий Эл, передававший украинской разведке сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов на территории региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Хуснуллин заявил ...
- Песков: размещени...
- Путин вечером при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым