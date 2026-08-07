Netflix отменил американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера

Netflix закрыл разработку англоязычного спин-оффа «Игры в кальмара» с рабочим названием «Heckler», который долгое время курировал Дэвид ФинчерNetflix закрыл разработку англоязычного спин-оффа «Игры в кальмара» с рабочим названием «Heckler», который долгое время курировал Дэвид Финчер, сообщает The Playlist.