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Netflix отменил американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера

Netflix отменил американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера

Netflix закрыл разработку англоязычного спин-оффа «Игры в кальмара» с рабочим названием «Heckler», который долгое время курировал Дэвид ФинчерNetflix закрыл разработку англоязычного спин-оффа «Игры в кальмара» с рабочим названием «Heckler», который долгое время курировал Дэвид Финчер, сообщает The Playlist.

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