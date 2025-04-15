Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и полевой склад боеприпасов в курском приграничье.
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