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Расчет гаубицы Д-30 поразил опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье

Расчет гаубицы Д-30 поразил опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и полевой склад боеприпасов в курском приграничье.

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