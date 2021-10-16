«Я сказала «фу»: 15 пород собак, которые не пахнут и почти не линяют

Квартира, дом, дачаКрасота«Я сказала «фу»: 15 пород собак, которые не пахнут и почти не линяютСпецифический «аромат» и шерсть повсюду — две основные причины, почему люди не хотят заводить питомцев в квартире.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина БеликоваВ отношении ризенов-полностью согласна. Но есть еще цверги и митиль шнауцеры, у меня был митиль\ушел на радугу в 16 лет\,сейчас-цверг.2 раза в год триммингую и нет ни запаха,ни шерсти. бесстрашны,преданы, тонко чувствуют отношение к хозяевам или ластица как котенок или не подпустят. У меня они прекрасно относятся к кошкам\у меня их 4\.Комментировать
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