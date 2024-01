Для Cult of the Lamb вышло то самое масштабное обновление, которое добавило в игру с...

Для Cult of the Lamb вышло то самое масштабное обновление, которое добавило в игру секс, алкоголь и многое другое — видеоКомпания-издатель Devolver Digital и студия-разработчик Massive Monster сообщили о выходе бесплатного обновления для Cult of the Lamb, которое получило название «Грехи плоти» (Sins of the Flesh).