Для Cult of the Lamb вышло то самое масштабное обновление, которое добавило в игру с...

Для Cult of the Lamb вышло то самое масштабное обновление, которое добавило в игру секс, алкоголь и многое другое — видеоКомпания-издатель Devolver Digital и студия-разработчик Massive Monster сообщили о выходе бесплатного обновления для Cult of the Lamb, которое получило название «Грехи плоти» (Sins of the Flesh).
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