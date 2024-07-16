Аня Чиповская и Егор Корешков открыли «35-ю страницу»

Начались съемки драмеди «35-я страница» с Аней Чиповской и Егором Корешковым в главных ролях. Фильм поддержан Министерством культуры РФ по итогам питчинга дебютных игровых проектов в 2023 году, уточняет пресс-служба кинокомпании Vega Film, отвечающей за производство картоины.
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