Аня Чиповская и Егор Корешков открыли «35-ю страницу»

Начались съемки драмеди «35-я страница» с Аней Чиповской и Егором Корешковым в главных ролях. Фильм поддержан Министерством культуры РФ по итогам питчинга дебютных игровых проектов в 2023 году, уточняет пресс-служба кинокомпании Vega Film, отвечающей за производство картоины.