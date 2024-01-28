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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MMORPG Chronicles of Elyria начинает альфа-тестирование формы обратной связи вместо игр...

MMORPG Chronicles of Elyria начинает альфа-тестирование формы обратной связи вместо игр...

MMORPG Chronicles of Elyria начинает альфа-тестирование формы обратной связи вместо игрыSoulbound Studios, одна из самых противоречивых инди-студий в истории MMO, начала альфа-тестирование не Chronicles of Elyria, как было обещано ранее, а формы обратной связи.

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