Ржачные звери августа: 20+ фото, мимо которых не пройти

Огромная порция смешных фотографий, от которых захочется смеяться до слёз. Тут и корове, и волчице, и жучку, и червячку, и даже медведице будет над чем посмеяться!Братья наши меньшие — это не только санитары дикой природы, но и настоящие мастера по настройке человеческого настроения.