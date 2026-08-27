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Ржачные звери августа: 20+ фото, мимо которых не пройти

Ржачные звери августа: 20+ фото, мимо которых не пройти

Огромная порция смешных фотографий, от которых захочется смеяться до слёз. Тут и корове, и волчице, и жучку, и червячку, и даже медведице будет над чем посмеяться!Братья наши меньшие — это не только санитары дикой природы, но и настоящие мастера по настройке человеческого настроения.

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