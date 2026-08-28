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В Республике Татарстан местный житель признан виновным в убийстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Тукаевского района.

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