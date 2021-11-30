Дождь в Казани привел к пробкам в Казани

В Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс. Карты». Согласно данным, заторы образовались на въездах в город: на Горьковском шоссе, в Авиастроительном районе, на Сибирском и Мамадышском трактах, на выезде из деревни Куюки.