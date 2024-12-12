Бал дружбы: Кремлевский бал объединил молодежь из России и зарубежных стран

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. В среду, 11 декабря, в Москве прошел IX Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал – МБКБ 2024, посвященный Дню Героев Отечества, героям специальной военной операции и Году семьи.
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