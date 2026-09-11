Метод культурного сотрудничества и поражение СССР в холодной войне

Михаил Горбачев и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе во время пресс-конференции в Вашингтоне.
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