Давай встречаться, я согласна скрываться!

Пока Настенька Решетева рассказывает, как её неоднократно лупили, а победительница Холостяка Сафарова с маленькими ручками улетела в свою Испанию, зрительницы ТНТ выяснили, что другая участница телепроекта, Адель Вейгель, возможно с ними хитрит.