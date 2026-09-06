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Лавров: руководителей ряда европейских стран однажды «смоет с вершины»

Лавров: руководителей ряда европейских стран однажды «смоет с вершины»

Политических лидеров ряда европейских государств однажды «смоет с вершины» — такое печальное будущее лидерам отдельных государств предрек министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину ИА «Вести».

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