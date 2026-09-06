Политических лидеров ряда европейских государств однажды «смоет с вершины» — такое печальное будущее лидерам отдельных государств предрек министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину ИА «Вести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым