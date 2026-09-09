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Казан җәмәгать транспортында Россия халыклары телләрендә музыкаль флешмоб узды

Казан җәмәгать транспортында Россия халыклары телләрендә музыкаль флешмоб узды

Россия халыклары телләре көне уңаеннан 7 һәм 8 сентябрьдә Казанда музыкаль флешмоб үтте – автобусларда, троллейбусларда һәм метрода шәһәребездә яшәүче халыклар телләрендә җырлар яңгырады.

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