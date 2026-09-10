Конгрессвумен Анна Паулина Луна, представляющая 13-й округ Флориды, считает, что окончание конфликта на Украине откроет возможности для расширения сотрудничества США и России в торговле, космосе и культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ У депутата Затули...
- ВВ Затулина снова на...
- ВВ Затулина снова на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым