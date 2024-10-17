Распад ЕС. Начало положено. Кто будет следующим?

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Так уж повелось, что система выхода из кризисных ситуаций в США и Евросоюзе разные. Например, Штаты свои проблемы с поддержкой уровня спроса населения решает увеличением кредитования населения.
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