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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» рад вице-чемпионству Переса. Было бы даже лучше сделать дубль в Вегасе»

На Гран-при Лас-Вегаса Серхио Перес обеспечил себе второе место в личном зачете по итогам сезона-2023 и помог «Ред Булл» впервые в истории занять первые две строчки в чемпионате пилотов.

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