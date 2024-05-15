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Захарова подвергла критике поведение ЕС в отношении закона об иноагентах

Захарова подвергла критике поведение ЕС в отношении закона об иноагентах

В ЕК считают, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС. «А принятие закона об иноагентах странами-членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения? Напомню, аналогичные по содержанию, в ряде случаев значительно жестче, законы об иноагентах действуют в более чем 60 странах мира, в первую очередь в «эталонных» демократиях.

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