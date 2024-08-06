Президент Палестины Аббас: убийство Хании затянет переговоры по сектору Газа

Global Look Press/Kremlin Pool Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране затруднит проведение переговоров об освобождении израильских заложников и прекращении огня в секторе Газа.
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