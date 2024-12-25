Народ не понимает, что икра – деликатес, и должна стоить дорого. Названы причины высокой цены на красную икру

Оказывается, мы не понимаем ценности деликатесного продукта, каковой является красная икра. Это следует из заявления президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Германа Зверева.
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