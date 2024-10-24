Прокуратура заинтересовалась инцидентом в ЯНАО с застрявшим в снегу лайнером

Транспортная прокуратура после публикаций в СМИ проводит проверку инцидента в аэропорту Салехарда, где из-за скоплений снега экипаж самолета ямальской авиакомпании в течение часа не мог вырулить на стоянку.
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